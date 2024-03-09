В США отвергли прямое столкновение России с НАТО ради Украины

American Conservative: НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией ради Украины

НАТО никогда не вступит в прямой военный конфликт ради помощи Украине. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Дэниел Депетрис.

«Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, едва ли она загорится желанием завтра», — отверг он вероятность военного столкновения альянса с Россией.

По словам автора, «НАТО должна быть честной с Киевом», что ни США, ни Германия, ни Великобритания не рискнут своей национальной безопасностью ради поражения России в украинском конфликте.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

