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14:21, 9 марта 2024Интернет и СМИ

В США отвергли прямое столкновение России с НАТО ради Украины

American Conservative: НАТО не вступит в прямой конфликт с Россией ради Украины

Фото: Tom Little / Reuters

НАТО никогда не вступит в прямой военный конфликт ради помощи Украине. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Дэниел Депетрис.

«Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, едва ли она загорится желанием завтра», — отверг он вероятность военного столкновения альянса с Россией.

По словам автора, «НАТО должна быть честной с Киевом», что ни США, ни Германия, ни Великобритания не рискнут своей национальной безопасностью ради поражения России в украинском конфликте.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправку военных из западных стран на территорию Украины нельзя считать нереальной.

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      Виктория Кондратьева
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