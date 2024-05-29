Госсекретарь США приехал в Молдавию

Realitatea: госсекретарь США Блинкен прибыл в Молдавию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Молдавию. Об этом сообщает телеканал Realitatea.

Boeing С-32A с американской делегацией приземлился в аэропорту Кишинева, где Блинкен и другие представители Госдепартамента проведут переговоры с членами молдавского правительства. После этого госсекретарь отправится на встречу министров иностранных дел стран — членов НАТО в Праге.

Ранее стало известно, что власти Молдавии закрыли небо для летательных аппаратов перед визитом Блинкена.