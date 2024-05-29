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09:53, 29 мая 2024Культура

Группа «Каста» подняла цены на выступления за рубежом

Mash: группа «Каста» подняла цену на выступления за рубежом до 20 тысяч евро

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рэп-группа «Каста» подняла цены на выступления за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость частного концерта музыкального коллектива сейчас составляет 20 тысяч евро. В эту сумму входит час-полтора выступления. По данным источника, рэперы внимательно изучают потенциальных заказчиков на предмет отсутствия связей с российскими госструктурами, места жительства и позиции по поводу специальной военной операции (СВО).

После начала СВО участники группы раскритиковали Россию и уехали в Португалию. Последний концерт «Касты» в Праге перенесли на полгода по причине низкого спроса на билеты, уточнил источник. По данным Mash, коллектив также неофициально приезжал в Россию за 1,5 миллиона рублей.

Ранее лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иноагентов) увеличил размер своего гонорара за концерт после переезда в Израиль.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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