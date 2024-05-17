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11:37, 17 мая 2024Культура

Лидер группы «Машина времени» Макаревич повысил свой гонорар за концерт

Лидер группы «Машина времени» Макаревич увеличил свой гонорар до 35 тысяч евро

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Музыкант и лидер рок-группы «Машина Времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иноагентов) увеличил размер своего гонорара за концерт после переезда в Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что ранее стоимость выступления артиста составляла 30 тысяч евро (примерно 2,9 миллиона рублей), однако недавно увеличилась на 5 тысяч — теперь музыкант готов дать концерт за 35 тысяч евро (примерно 3,4 миллиона рублей).

При этом, во время своего выступления Макаревич сможет исполнять песни, которые ранее отказывался петь по политическим причинам. Одна из них — композиция «Поворот», которая, по мнению артиста, плохо ложится на еврейские мотивы. Вторая — «Перекресток семи дорог», которая была создана группой под впечатлением от столицы Сирии Дамаска. С 2015 года государство начало сотрудничество с Россией, что Макаревич ранее называл «ужасным» событием.

Помимо этого, в распоряжение издания попал райдер исполнителя. Для проведения концерта Макаревича заказчикам необходимо оплатить перелет для артиста и его директора, организовать для них VIP-эскорт из аэропорта, снять номер в пятизвездочной гостинице и предоставить гримерку с удобными креслом и диваном.

Также в документе прописано наличие фруктов, газировки, хлеба, горького шоколада, 18-летнего виски и бутылки красного сухого вина. В случае надобности для Макаревича необходимо оплатить услуги врача-фониатора. На площадке, где выступает лидер «Машины времени», должна присутствовать охрана и обслуживающий персонал.

Ранее в Кремле оценили возможность лишения Макаревича звания народного артиста после его слов в поддержку Украины.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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