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15:26, 14 мая 2024Культура

В Кремле оценили возможность лишения Макаревича звания народного артиста

Экс-депутат Ямпольская: Макаревича возможно лишить звания народного артиста
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Советник президента Российской Федерации, экс-депутат Госдумы Елена Ямпольская оценила возможность лишить музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов) звания народного артиста после его высказываний в поддержку Украины. Ее слова приводит издание «Абзац».

Ямпольская отметила, что процедура лишения званий и наград возможна в качестве дополнительной меры наказания, если человек осужден по ряду статей. «Наш законопроект расширял перечень этих статей. Нужно дело и судебное решение. Никаких других механизмов лишения званий и наград не существует», — пояснила она.

Представитель Кремля напомнила, что человека могут лишить званий и наград за реабилитацию нацизма (часть 1 статьи 207.3 УК России), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (статья 280.1 УК РФ), а также за ряд других правонарушений.

Ранее стало известно, что музыканта планируется проверить на экстремизм после его высказываний об Украине во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В ходе беседы Макаревич пожелал победы Украине.

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      Мария Рюрикова
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