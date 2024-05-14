Стало известно о возможном лишении свободы Макаревича

Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

В отношении музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов) могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в таком случае артисту грозит до двух лет лишения свободы. «Данный вопрос рассматривается», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что музыканта также планируется проверить на экстремизм после его высказываний об Украине во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

В ходе беседы с пранкерами Макаревич пожелал победы Украине. «Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (...) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил исполнитель.