Хуситы заявили об атаках на коммерческие суда

Хуситы заявили об атаке на шесть коммерческих судов

Йеменские хуситы, состоящие в движении «Ансар Аллах», атаковали шесть коммерческих судов в ходе военной операции. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«В ходе военной операции были нанесены удары беспилотниками, противокорабельными и баллистическими ракетами по судам Laax, Morea и Sealady в Красном море. Также были атакованы Alba и Maersk Hartford в Аравийском море. Все суда получили повреждения из-за ударов», — сообщил представитель.

Он добавил, что ударам также подверглось судно Minerva Antonia, которое «было атаковано в Средиземном море крылатыми ракетами».

7 апреля Сариа заявил, что «Ансар Аллах» проводит операции против судов трех стран: США, Великобритании и Израиля.