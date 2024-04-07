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17:54, 7 апреля 2024Мир

Хуситы заявили об атаках на суда трех стран

Al Masirah: хуситы проводят операции против судов США, Великобритании и Израиля
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» проводят операции против судов трех стран: США, Великобритании и Израиля. Об этом сообщает Al Masirah.

Сария рассказал, что хуситы провели военные операции против ряда американских фрегатов и британского корабля Hope Island в Красном море, а также против двух израильских кораблей, которые направлялись в порты Палестины: MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.

«Вооруженные силы (ВС) Йемена отмечают, что операция была проведена с использованием ряда баллистических и крылатых ракет, и она успешно достигла своих целей», — говорится в заявлении.

Движение «Ансар Аллах» пообещало продолжать атаки на корабли Израиля из-за его действий в секторе Газа, а также на суда Великобритании и США в связи с агрессией этих стран в адрес Йемена.

Ранее представитель ВС хуситов Сария сообщил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по территории Йемена.

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      Лина Пивоварова
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