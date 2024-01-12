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13:53, 12 января 2024Мир

Раскрыто количество ударов США и Британии по Йемену

Представитель «Ансар Аллах» Сариа: США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Кадр: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Reuters

США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену. Количество ударов раскрыл представитель вооруженных сил движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, атаки двух западных стран осуществлялись в рамках поддержки действий Израиля в Газе. Сариа назвал удары США и Британии по республике жестокой агрессией и уточнил, что атакам подверглась столица Сана и провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.

Помимо этого Сария отметил, что в ходе ударов получили ранения шесть бойцов движения, еще пятерых спасти не удалось.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны и портовым городам. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что небоевую поддержку оказали Нидерланды, Канада и Бахрейн.

Руководство «Ансар Аллах» в ответ заявило, что данные удары являются попыткой Запада отвлечь внимание от ситуации в Газе. Отмечалось, что движение начало мобилизацию в подконтрольных районах страны.

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