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04:31, 12 января 2024Мир

Йеменские хуситы объявили мобилизацию

Хуситы в Йемене объявили мобилизацию в подконтрольных им районах страны

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы объявили принудительную мобилизацию в подконтрольных им районах страны. Об этом сообщил лидер мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси, передает Al Masirah.

«Наш народ перешел к военным мобилизационным мероприятиям в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами», — рассказал Малек аль-Хуси. Он призвал сторонников движения продолжать боевую подготовку, демонстрации, и жертвовать деньги, невзирая на сложную ситуацию.

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      Марина Совина
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