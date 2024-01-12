Йеменские хуситы объявили мобилизацию

Хуситы в Йемене объявили мобилизацию в подконтрольных им районах страны

Йеменские хуситы объявили принудительную мобилизацию в подконтрольных им районах страны. Об этом сообщил лидер мятежного движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси, передает Al Masirah.

«Наш народ перешел к военным мобилизационным мероприятиям в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами», — рассказал Малек аль-Хуси. Он призвал сторонников движения продолжать боевую подготовку, демонстрации, и жертвовать деньги, невзирая на сложную ситуацию.