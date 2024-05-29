Стала известна доля использовавших ИИ при трудоустройстве россиян

«Авито Работа»: 19 процентов россиян использовали ИИ при трудоустройстве

Аналитики платформы «Авито Работа» опросили более 7 тысяч работающих россиян и выяснили, сколько из них использовали нейросети и искусственный интеллект (ИИ) при поиске работы. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Согласно результатам опроса, 19 процентов респондентов когда-либо использовали ИИ для трудоустройства. Из них 5 процентов регулярно пользуются ИИ при поиске работы, 11 — используют нейросети только иногда или при выполнении особых задач, а 3 — прибегали к этому инструменту однократно и больше не планируют им пользоваться.

Чаще других отмечала, что регулярно обращалась к возможностям ИИ и нейросетей при трудоустройстве, молодежь в возрасте 18-24 лет (13 процентов) и 25-34 лет (6 процентов). В то же время многие россияне либо не знают, как пользоваться ИИ и нейросетями (29 процентов), либо не считают их использование при трудоустройстве необходимым (25 процентов). Есть и те, кто считает использование этих инструментов неэтичным (22 процента). Такое мнение чаще встречается у респондентов старших возрастных групп — у 27 процентов респондентов старше 65 лет, у 25 процентов — от 55 до 64 лет и у 24 — от 45 до 54 лет.

При этом большинству (70 процентам) россиян из тех, кто использовал ИИ и нейросети, эти технологии при трудоустройстве помогли. Так, 22 процента участников опроса признались, что нашли работу благодаря использованию ИИ, 23 — отметили, что ИИ значительно упростил им поиск работы, а 25-ти ИИ помог в отдельных аспектах трудоустройства. Чаще всего использование ИИ помогало находить работу сотрудникам онлайн-торговли (37 процентов).

Респонденты, которые использовали ИИ и нейросети при трудоустройстве, приспособили эти инструменты для поиска подходящих вакансий, анализа рынка труда (29 процентов), создания и редактирования резюме (24 процента), создания портфолио и презентаций для работодателей (22). Еще 21 процент с помощью ИИ и нейросетей готовились к собеседованию путем тренировки ответов на популярные вопросы, а каждый пятый (20 процентов) россиянин использовал ИИ для анализа, оценки компаний-работодателей и мониторинга отзывов. Еще 16 процентов — для написания сопроводительных писем и столько же — для получения рекомендаций по карьерному росту и развитию навыков.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Антон Котяков назвал производственную сферу самой популярной для трудоустройства. Оказалось, что работу в ней рассматривают чуть меньше половины (47 процентов) российских соискателей. Такие статистические данные были получены в ходе опроса, проведенного на портале «Работа в России».

