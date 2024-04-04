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18:44, 4 апреля 2024Экономика

В России назвали самую популярную сферу для трудоустройства

Глава Минтруда Котяков: 47 % соискателей хотят работать в производственной сфере

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Чуть меньше половины (47 процентов) российских соискателей рассматривают производственную сферу как желаемую для дальнейшего трудоустройства. О самой популярной отрасли на отечественном рынке заявил глава Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

Такие статистические данные были получены в ходе опроса, проведенного на портале «Работа в России», уточнил Котяков. «Мы видим, что 47 процентов соискателей рассматривают для себя производственную сферу как желаемую для трудоустройства», — заключил министр.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал длительное сохранение напряженной ситуации на отечественном рынке труда. По его словам, дефицит кадров в стране будет сохраняться в ближайшие годы, а решить эту проблему за счет более активного привлечения мигрантов не получится.

Глава государства уточнил, что российская экономика продолжит сталкиваться с нехваткой рабочей силы в том числе на фоне «демографических вызовов». С учетом этого высокая потребность в кадрах сохранится в ряде ключевых отраслей, включая промышленное производство, резюмировал Путин.

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