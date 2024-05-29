«Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным россиянином Труфановым

Палестинская группировка «Исламский джихад» разместила видео с похищенным россиянином. Об этом сообщает РИА Новости.

Обладающий двойным гражданством Александр Труфанов оказался в плену движения ХАМАС после нападения на юге Израиля в октябре прошлого года. На опубликованном ролике он обратился к израильтянам с призывом к терпению. Он также пообещал в ближайшие дни рассказать о своих злоключениях в секторе Газа.

Посольство Израиля в России уточнило в своем Telegram-канале, что Труфанов был похищен вместе с бабушкой, мамой и невестой, их удалось вернуть в Израиль в рамках первой сделки по освобождению заложников. Отец Александра был убит экстремистами.

23 мая организация The Hostages Families Forum, занимающаяся мониторингом информации о похищенных движением ХАМАС заложников, опубликовала видео с несколькими пленницами. Выяснилось, что на кадрах — наблюдательницы, работавшие на военной базе в поселке Нахаль Оз. На видео видно, что девушки подверглись избиениям, у некоторых из них кровь на лицах. Кадры были сделаны с нательных камер боевиков. Семьи похищенных дали разрешение на публикацию ролика после того, как из него были вырезаны наиболее страшные и тяжелые для восприятия кадры.

Боевики ХАМАС 7 октября 2023 года прорвались в приграничные районы еврейского государства и открыли огонь по военным и гражданским лицам. Жертвами стали в общей сложности более 1,2 тысячи человек. Также, по данным израильской стороны, исламисты захватили 240 заложников, часть из них освобождена, некоторые погибли, их тела были обнаружены. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в Газе.