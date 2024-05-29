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12:22, 29 мая 2024Мир

Испания официально сняла с должности посла в Аргентине

Испания официально сняла с должности посла в Буэнос-Айресе Марию Хесус Алонсо

Фото: Reuters

Испания официально сняла с должности посла в Буэнос-Айресе Марию Хесус Алонсо Хименес. Заявление опубликовало испанское государственное новостное агентство Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Королевский указ 506/2024 от 28 мая предусматривает прекращение полномочий Марии Хесус Алонсо Хименес в качестве посла Испании в Аргентинской Республике», — говорится в тексте.

Испанский телеканал Antena 3 передает, что это решение было принято в связи с отсутствием извинений от президента Аргентины Хавьера Милея, который назвал «коррумпированной» Бегонью Гомес, жену премьер-министра Испании Педро Санчеса.

21 мая глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что «навсегда» отзывает посла в Аргентине из-за слов Милея о жене премьера.

После этого заявления Милей назвал Санчеса некомпетентным, лжецом, трусом и «посмешищем Европы в дипломатических вопросах».

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      Лина Пивоварова
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