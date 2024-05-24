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13:45, 24 мая 2024Мир

Президент Аргентины назвал премьера Испании посмешищем Европы

Президент Аргентины Милей назвал премьера Испании Санчеса посмешищем Европы

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал премьер-министра Испании Педро Санчеса некомпетентным, лжецом, трусом и «посмешищем Европы в дипломатических вопросах». Об этом аргентинский лидер заявил в интервью изданию La Nación.

Таким образом Милей ответил на просьбу журналиста описать испанского политика несколькими словами. «Некомпетентный. Прежде всего, он лжец и трус, который послал своих министров напасть на меня, ведь у него самого не хватило смелости сделать это», — отметил он.

22 мая министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид «навсегда» отозвал своего посла в Буэнос-Айресе, так как президент Аргентины Хавьер Милей отказался принести извинения за слова в адрес жены премьер-министра страны Педро Санчеса. Аргентинский лидер назвал жену испанского премьера «коррумпированной».

Милей назвал решение об отзыве посла «безрассудством высокомерного социалиста», а министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино подчеркнула, что Буэнос-Айрес не станет отзывать своего посла Роберто Боша в Мадриде для консультаций или предпринимать какие-либо аналогичные действия. Она также выразила надежду, что Испания «пересмотрит свое решение и сделает шаг назад».

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      Лина Пивоварова
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