Известная блогерша показала фигуру в бикини

Блогерша Эддисон Рей показала фигуру в бикини на фото с пляжа в Мексике

Американская блогерша, певица и актриса Эддисон Рей поделилась откровенными снимками с отдыха в Мексике. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость показала фигуру на кадрах с пляжа, где она позировала рядом с лошадью. Инфлюэнсера запечатлели в бикини, который состоял из белого лифа и синих плавок. Также известная исполнительница повязала на бедра бандану и надела яркие солнцезащитные очки.

В ноябре 2022 года Эддисон Рей посетила ежегодный гала-концерт Art + Film Gala LACMA в откровенном наряде. Телезвезда появилась на мероприятии, которое прошло в Лос-Анджелесе, в винтажном платье бренда Jean Louis de Scherrer из полупрозрачной ткани, покрытой блестящими камнями и кристаллами.