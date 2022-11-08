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01:00, 8 ноября 2022Ценности

Популярная блогерша появилась на концерте в платье с декольте до пояса

Блогерша и певица Эддисон Рей посетила концерт Art + Film Gala LACMA в платье с декольте

Фото: Michael Kovac / Getty Images

Американская блогерша, певица и актриса Эддисон Рей посетила ежегодный гала-концерт Art + Film Gala LACMA в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Популярная телезвезда появилась на мероприятии, которое прошло в Лос-Анджелесе, в винтажном платье бренда Jean Louis de Scherrer из полупрозрачной ткани, покрытой блестящими камнями и кристаллами. При этом видно, что вещь длины макси оформлена V-образным декольте до пояса, частично оголяющим грудь знаменитости.

Стилисты также подобрали к образу Рей длинное колье черного цвета и золотой чокер в виде бусин. Визажисты нанесли на ее лицо нюдовый мейкап в бронзовых оттенках, а волосы блогерша оставила распущенными и прямыми.

Певица Билли Айлиш пришла на тот же концерт в пижаме и в одеяле итальянского модного дома Gucci. Поп-исполнительницу сфотографировали на ковровой дорожке вместе с возлюбленным, фронтменом музыкальной группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом.

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Майя Пономаренко
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