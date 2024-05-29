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14:47, 29 мая 2024Экономика

Известного российского актера захотели выселить из квартиры

Театр Маяковского захотел выселить актера Александра Макогона из квартиры
Александра Макогон

Александра Макогон. Кадр: сериал «Трюкачи»

Московский театр имени Маяковского захотел выселить из квартиры известного российского актера Александра Макогона. Об этом со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда сообщает агентство ТАСС.

По словам представителя суда, от театра поступило заявление с требованием признать Макогона утратившим право пользования служебным жильем и снять его с регистрационного учета. Беседа по соответствующему иску состоится 13 июня.

Уточняется, что 51-летний актер служил в театре Маяковского с 1995 по 2009 годы.

Ранее стало известно, что актриса Марина Орлова, снимавшаяся в сериале «Интерны», лишилась родительского дома в Пятигорске. Вместе с сестрой они владели недвижимостью в равных долях, однако после развода последней экс-супруг, используя поддельные документы и связи, лишил актрису права собственности, а затем добился выселения жильцов и раздела имущества с бывшей женой.

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      Полина Кислицына
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