Известного российского актера захотели выселить из квартиры

Театр Маяковского захотел выселить актера Александра Макогона из квартиры

Московский театр имени Маяковского захотел выселить из квартиры известного российского актера Александра Макогона. Об этом со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда сообщает агентство ТАСС.

По словам представителя суда, от театра поступило заявление с требованием признать Макогона утратившим право пользования служебным жильем и снять его с регистрационного учета. Беседа по соответствующему иску состоится 13 июня.

Уточняется, что 51-летний актер служил в театре Маяковского с 1995 по 2009 годы.

Ранее стало известно, что актриса Марина Орлова, снимавшаяся в сериале «Интерны», лишилась родительского дома в Пятигорске. Вместе с сестрой они владели недвижимостью в равных долях, однако после развода последней экс-супруг, используя поддельные документы и связи, лишил актрису права собственности, а затем добился выселения жильцов и раздела имущества с бывшей женой.