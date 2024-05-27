Актриса из «Интернов» лишилась дома в российском городе

Актриса Орлова лишилась родительского дома в Пятигорске

Актриса Марина Орлова, снимавшаяся в сериале «Интерны», лишилась родительского дома в Пятигорске. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Марина и ее сестра Елена получили участок с двумя домами на нем от родителей в 2018 году. Известно, что этот участок достался их предкам еще в XIX веке. Дом, в котором жили бабушка и дедушка Орловых, к моменту передачи прав собственности стал старым и ветхим, и сестры решили его реконструировать. Из-за активных съемок Марина оформила доверенность на свою долю на Елену, которая в тот момент находилась в браке. «Доверенность была именно на то, чтобы я представляла интересы своей сестры и просто вела строительство, потому что мы два собственника», — пояснила Елена.

Однако после развода бывший супруг подал в суд на раздел имущества. Мужчина аргументировал это тем, что, находясь в браке с Еленой, они вместе строили этот дом. Суд, несмотря на информацию, содержащуюся в выписке из ЕГРН, справках и дарственной, оставил сестрам лишь половину владений. К следующему заседанию, которое состоялось 7 мая, экс-супруг Елены решил немедленно выселить из дома всех, кто там живет, и предоставил техпаспорт на недвижимость, добавив, что по закону оформить такой документ может лишь собственник или его представитель. В результате суд согласился с заявлениями мужчины, счел его законным собственником и постановил выселить жильцов, дом выставить на продажу, а деньги поделить пополам между ним и Еленой.

«Как это возможно, как можно меня как собственника просто выбросить из этого дома и сделать им раздел имущества? Я ни от чего не отказывалась», — сетует Марина. По ее мнению, бывший супруг сестры предоставил в суде поддельный техпаспорт, а выиграть суд ему удалось благодаря связям. Лишившиеся жилья сестры надеются обжаловать решение.

В этот же день также стало известно, что обманутая мошенниками пенсионерка помогла развести другую пожилую женщину на квартиру.