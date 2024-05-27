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10:23, 27 мая 2024Экономика

В России обманутая мошенниками пенсионерка помогла развести женщину на квартиру

Обманутая аферистами россиянка помогла лишить другую женщину жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пенсионерка из Татарстана, которую ранее обманули мошенники, помогла им развести другую пожилую жительницу на квартиру. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Новосибирске. Туда «со спецзаданием» от аферистов приехала 82-летняя россиянка из Татарстана, которая лишилась из-за них квартиры. С женщиной связались неизвестные и сообщили, что злоумышленники хотят оформить на нее кредит. Желая обезопасить свои сбережения, женщина перевела им 1,5 миллиона рублей. После этого собеседники заявили, что ее квартиру собираются продать на черном рынке и, чтобы опередить людей с преступными намерениями, ей посоветовали совершить сделку первой. В результате потерпевшая наняла риелтора, продала недвижимость, а вырученные со сделки 5,5 миллиона рублей отдала «специальному агенту».

Параллельно с жительницей Татарстана мошенники пытались обмануть 77-летнюю жительницу Новосибирска, которая не поддавалась на их уловки. Тогда они решили отправить к ней 82-летнюю пенсионерку из Татарстана, убежденную в том, что она смогла защитить свое жилье от продажи на черном рынке. Прилетев на «спецзадание», она познакомилась с женщиной в больнице, после чего приехала к ней в гости и рассказала свою историю «спасения» квартиры. 77-летняя россиянка решила последовать примеру новой знакомой и перевела аферистам миллион рублей личных сбережений, а также деньги, вырученные от продажи недвижимости на улице Ватутина.

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Пенсионерки узнали, что их обманули, лишь после того, как жительница Новосибирска сообщила своим родственникам о случившемся. По их инициативе женщины написали заявление в полицию, злоумышленников ищут.

Ранее в мае стало известно, что жительница Набережных Челнов осталась без единственного жилья после разговора с мошенниками.

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      Полина Кислицына
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