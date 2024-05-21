Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Пенсионерка из Набережных Челнов лишилась квартиры после разговора с мошенниками

Жительница Набережных Челнов лишилась единственной квартиры после разговора с мошенниками. Неизвестные вынудили пенсионерку продать жилье, сообщает УМВД по республике Татарстан.

66-летней женщине в мессенджере пришло сообщение от неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Собеседники узнали у россиянки о наличии сбережений и открытых накопительных счетов в банках.

Спустя время пенсионерке позвонили якобы из службы безопасности Центробанка и убедили, что на нее пытаются оформить крупный кредит. Аферисты запугали женщину последствиями и вынудили взять в банках займы на сумму 550 тысяч рублей.

Затем через недобросовестных риелторов злоумышленники помогли россиянке продать единственную квартиру — деньги от сделки она перевела на указанные собеседниками счета. О мошенничестве стала подозревать 39-летняя племянница пенсионерки, которая хотела взять в долг 250 тысяч рублей. На злоумышленников завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее житель Амурской области остался без квартиры после того, как выпил со знакомым. Злоумышленник знал о пристрастии товарища к алкоголю и воспользовался его состоянием, заключив с ним доверенность на право распоряжения жильем.