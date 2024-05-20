Россиянин выпил со знакомым и остался без квартиры

Житель Амурской области лишился жилья, выпив со знакомым

Житель Амурской области остался без квартиры, выпив со знакомым. Случившееся он осознал лишь после того, как вышел из реабилитационного центра, передает AMUR.LIFE.

Злоумышленник знал о пристрастии товарища к алкоголю и воспользовался его состоянием, заключив с ним доверенность на право распоряжения квартирой. Благодаря этому аферисту удалось продать жилплощадь и получить за нее четыре миллиона рублей. Все это время пострадавший находился в центре для зависимых. Выйдя оттуда и не обнаружив в доме собственных вещей, он обратился в полицию.

Мужчину обвинили в мошенничестве и приговорили к 4,5 года заключения. Кроме того, ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Подсудимый, однако, вины не признал и подал апелляцию. Суд не изменил свое решение — приговор вступил в силу.

Ранее колдун из Нижнего Новгорода лишился двух квартир и автомастерской.