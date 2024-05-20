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20:41, 20 мая 2024Экономика

Россиянин выпил со знакомым и остался без квартиры

Житель Амурской области лишился жилья, выпив со знакомым

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Амурской области остался без квартиры, выпив со знакомым. Случившееся он осознал лишь после того, как вышел из реабилитационного центра, передает AMUR.LIFE.

Злоумышленник знал о пристрастии товарища к алкоголю и воспользовался его состоянием, заключив с ним доверенность на право распоряжения квартирой. Благодаря этому аферисту удалось продать жилплощадь и получить за нее четыре миллиона рублей. Все это время пострадавший находился в центре для зависимых. Выйдя оттуда и не обнаружив в доме собственных вещей, он обратился в полицию.

Мужчину обвинили в мошенничестве и приговорили к 4,5 года заключения. Кроме того, ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Подсудимый, однако, вины не признал и подал апелляцию. Суд не изменил свое решение — приговор вступил в силу.

Ранее колдун из Нижнего Новгорода лишился двух квартир и автомастерской.

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      Виктория Клабукова
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