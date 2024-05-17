Российские мошенники оставили колдуна без двух квартир и автомастерской

Аферисты оставили нижегородского колдуна без двух квартир и автомастерской

Житель Нижнего Новгорода доверился аферистам и остался без двух квартир и автомастерской. О своей беде россиянин рассказал в программе «Кстати».

Накопленное за долгие годы имущество нижегородца оценивалось в 120 миллионов рублей. Полгода назад мужчина решил переехать за город. Как раз в это время ему поступило предложение о покупке 12 гектаров земли в Богородском районе области. Участок, в существовании которого нижегородец убедился лично, оценили в 80 миллионов рублей. Помимо надела, мошенники заботливо предложили оплатить задолженность по квартирам горожанина и даже открыть в автомастерской музей его памяти.

Для всего этого, по словам злоумышленников, требовалось переоформить право собственности на недвижимость. «Чтобы у тебя квартиру не отняли, я тебе помогу. Пока их на себя переоформлю: одно твое слово — и я возвращаю эти квартиры тебе. Даже не беспокойся, я честный человек», — вспоминает слова «доброжелателя» пострадавший. Вдобавок мужчину попросили написать расписку якобы о получении 25 миллионов рублей за продажу объектов. Так в Едином госреестре недвижимости появилась новая строчка с именем второго собственника квартир, а вместо долгожданной земли в Богородском — лесные чащобы. Согласно документам, полученный участок стоил не дороже 16 миллионов рублей.

Обращения в органы делу не помогли. В прокуратуре нижегородцу, которого местные жители называют колдуном и целителем, ответили: «Виктор, ты же у нас маг, ты же все можешь сделать!».

Ранее пожилой москвич клюнул на рекламу о дополнительном и легком заработке и потерял квартиру стоимостью 12,5 миллиона рублей. В разговоре с ним аферисты представились брокерами и убедили инвестировать в криптовалюту.