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10:31, 29 мая 2024Наука и техника

Китай представил роботов-собак на учениях

Китай представил вооруженных автоматами роботов-собак Unitree

Фото: CCTV / YouTube

Китай представил вооруженных штурмовыми винтовками роботов-собак в ходе совместных с Камбоджей учений, которые состоялись ранее в мае. Об этом пишет Business Insider.

Роботов поставила китайская компания Unitree, выпускающая изделия стоимостью от 2,8 до 100 тысяч долларов. Одного из роботов-собак оснастили специальным креплением для автомата QBZ-95 под патрон калибра 5,8 миллиметра.

Отмечается, что роботы могут выполнять задачи на протяжении двух-четырех часов, передвигаться, лежать и подпрыгивать. Также они способны автономно планировать маршруты и обходить препятствия. Подобные роботы в будущем смогут действовать в условиях городского боя.

Ранее в мае издание The War Zone писало, что Командование специальных операций морской пехоты США начало испытания роботов-собак, вооруженных винтовками. Роботы Ghost Robotics Vision 60 выполняют задачи в ограниченных пространствах и обеспечивают охрану периметра.

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      Даниил Иринин
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