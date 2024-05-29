КНДР пообещала Южной Корее еще больше воздушных шаров с навозом

КНДР пообещала, что отправит в Южную Корею еще больше шаров с навозом

КНДР пообещала, что отправит в Южную Корею еще больше воздушных шаров с мусором и навозом. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Северная Корея намерена отправить в десятки раз больше шаров, чем Южная Корея, которая ранее направила в КНДР воздушные аппараты с агитационными листовками.

Ранее Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров в Южную Корею, которые упали по всей территории государства. Внутри шаров обнаружили навоз, батарейки, пластиковые бутылки и другой мусор.

Это действие было совершено в ответ на распространение Южной Кореей агитационных листовок с помощью летательных аппаратов. 26 мая Минобороны КНДР сообщило, что Сеул разбрасывает в приграничном районе агитационные материалы и «различные пакостные вещи».