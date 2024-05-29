Командира украинского взвода отдали под заочный суд в ДНР

В ДНР заочно будут судить командира взвода ВСУ за расстрел машины с людьми

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно рассмотрят уголовное дело в отношении 28-летнего командира взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Бездухова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Военный объявлен в международный розыск, он заочно обвиняется в убийстве двух лиц по мотивам политической и идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением.

По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Бездухов вместе с другими военнослужащими находился на боевой позиции на территории промышленного здания в Мариуполе, откуда открыл огонь по проезжающему автомобилю. На его зеркалах заднего вида были повязаны белые ленты, которые обозначали, что в ней находятся мирные жители.

В результате обстрела мужчина и женщина, находящиеся в автомобиле, скончались на месте.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно будут судить командира бригады ВСУ Бову за обстрелы жилых домов.

