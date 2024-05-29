Командира морпехов ВСУ отдали под заочный суд в ДНР
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело командира батальона 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 31-летнего Евгения Бовы, обвиняемого в обстрелах трех населенных пунктов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Украинец объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, умышленном повреждении чужого имущества.
По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года Бова отдавал подчиненным незаконные приказы об обстрелах жилых домов в селах Октябрь, Коминтерново и Чермалык. В результате погиб мирный житель, 19 жилых домов были повреждены.
Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 22 годам лишения свободы начальника СИЗО №23 в Полтаве подполковника внутренней службы Алексея Домашова за пытки российских военнопленных, участвующих в специальной военной операции.