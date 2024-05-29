Командира морпехов ВСУ отдали под заочный суд в ДНР

В ДНР заочно будут судить командира бригады ВСУ Бову за обстрелы жилых домов

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело командира батальона 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 31-летнего Евгения Бовы, обвиняемого в обстрелах трех населенных пунктов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинец объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, умышленном повреждении чужого имущества.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года Бова отдавал подчиненным незаконные приказы об обстрелах жилых домов в селах Октябрь, Коминтерново и Чермалык. В результате погиб мирный житель, 19 жилых домов были повреждены.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 22 годам лишения свободы начальника СИЗО №23 в Полтаве подполковника внутренней службы Алексея Домашова за пытки российских военнопленных, участвующих в специальной военной операции.