Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 29 мая 2024Силовые структуры

Пытавший российских военнопленных начальник СИЗО Полтавы заочно осужден

В ДНР суд вынес заочный приговор начальнику СИЗО Полтавы за пытки бойцов СВО

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор начальнику СИЗО №23 в украинском городе Полтаве подполковнику внутренней службы Алексею Домашову за пытки российских военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

Он был объявлен в международный розыск, а Савеловский суд Москвы санкционировал его заочный арест. В связи с отсутствием Домашова судили без него.

Подсудимый признан виновным по статьям 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 119 УК РФ («Угроза убийством, совершенная по мотивам осуществления лицом служебной деятельности»). Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте-апреле 2022 года Домашов из ненависти неоднократно применял физическое насилие и оказывал психологическое давление, а также угрожал убийством плененным участникам специальной военной операции (СВО).

28 мая Главная военная прокуратура сообщила, что российские суды вынесли обвинительные приговоры более 170 украинским военнослужащим с начала проведения СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      Трамп пригрозил разбомбить Москву и Пекин

      В МИД прокомментировали необоснованные отказы россиянам во въезде в Мексику

      Российскому военному дали 3,5 года за попытку сбыть оружие из зоны СВО

      Тела россиян покрылись язвами после отдыха на популярном курорте Азии

      Кержаков возглавил клуб из Казахстана

      Россиянин в ходе ссоры ударил мать ножом и вышел на улицу в окровавленной одежде

      Российские войска ликвидировали двух солдат элитного полка ВСУ

      Пытавший российских военнопленных начальник СИЗО Полтавы заочно осужден

      В ЕС захотели создать мировую оборонную сеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше