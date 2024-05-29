Пытавший российских военнопленных начальник СИЗО Полтавы заочно осужден

В ДНР суд вынес заочный приговор начальнику СИЗО Полтавы за пытки бойцов СВО

Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор начальнику СИЗО №23 в украинском городе Полтаве подполковнику внутренней службы Алексею Домашову за пытки российских военнопленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

Он был объявлен в международный розыск, а Савеловский суд Москвы санкционировал его заочный арест. В связи с отсутствием Домашова судили без него.

Подсудимый признан виновным по статьям 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 119 УК РФ («Угроза убийством, совершенная по мотивам осуществления лицом служебной деятельности»). Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте-апреле 2022 года Домашов из ненависти неоднократно применял физическое насилие и оказывал психологическое давление, а также угрожал убийством плененным участникам специальной военной операции (СВО).

28 мая Главная военная прокуратура сообщила, что российские суды вынесли обвинительные приговоры более 170 украинским военнослужащим с начала проведения СВО.

