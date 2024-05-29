Комитет ПАСЕ одобрил решение о выплате денег украинцам для возвращения в страну

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции принял решение о выплате денег украинцам для возвращения на Украину, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он пояснил, что решение подразумевает то, что после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить на Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран.

Ранее глава Министерства внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн призвал лишать пособий сбежавших с Украины в Германию призывников. По его словам, Берлин оказывает Киеву «максимальную поддержку», поэтому Германия не может принимать у себя украинских солдат.