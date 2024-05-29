Кремль переадресовал вопрос о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту

Песков: о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту следует спросить МО

О последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по стратегическому объекту на Кубани — системе предупреждения о ракетном нападении — следует адресовать Министерству обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, именно оборонное ведомство сможет сообщить, был ли нанесен ущерб ядерному паритету России и США — об этом следует спросить военных.

«Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — переадресовал вопрос Песков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины впервые с начала специальной военной операции (СВО) пытались атаковать город Армавир в Краснодарском крае.