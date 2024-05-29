Звезда фильма «Вертикаль» раскрыла размер своей пенсии

Актриса Лужина сообщила, что получает пенсию 60 тысяч рублей

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина раскрыла размер своей пенсии. Ее слова приводит aif.ru.

Звезда фильма «Вертикаль» сообщила, что ежемесячно получает от государства 60 тысяч рублей. Сумма складывается из базовой выплаты и доплаты от столичных властей за звание народной артистки. «Я очень благодарна Сергею Семеновичу [Собянину, мэру Москвы] за заботу. И мы все время переживаем за наших коллег в Питере и других городах, там актеры доплат никаких не получают», — отметила Лужина.

При этом актриса заявила, что 60 тысяч рублей не являются большой суммой для Москвы. Поэтому Лужина продолжает активно работать, давать концерты и устраивать творческие вечера.

Ранее размер своей пенсии раскрыл певец и композитор Юрий Лоза.