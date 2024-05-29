Лавров назвал иллюзией и утопией желание Запада изолировать Россию

Глава МИД Лавров: идея Запада изолировать Россию иллюзорна и утопична

Желание стран Запада изолировать Россию иллюзорно и утопично. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«[Идея] изолировать Россию и не дать ей развиваться, не дать ей полностью реализовать свои возможности, она, конечно, иллюзорная и утопичная», — заявил глава МИД, добавив, что ни у кого нет сомнений в безуспешности подобных попыток.

Ранее Лавров назвал причину противостояния западных государств с Москвой. По словам министра, они воюют против России, поскольку видят, что она становится самостоятельной.