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22:02, 28 мая 2024Мир

Лавров назвал причину противостояния Запада с Россией

Лавров: Запад воюет против России, потому что она становится самостоятельной
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров назвал причину противостояния западных государств с РФ. По его словам, Запад воюет против России, поскольку видит, что она становится самостоятельной. Об этом сообщает ТАСС.

«Они хотят, чтобы мы знали свое место. Но место свое мы знаем — и в этом проблема Запада. Потому что наше место, по праву принадлежащее Российской Федерации, — это место одной из ведущих великих держав современности», — высказался министр иностранных дел России. Он добавил, что РФ оказалась «на острие борьбы» за справедливый и равноправный миропорядок, который будет основан на принципе суверенного равенства стран.

Ранее Лавров заявил, что, призывая к ударам Вооруженными силами Украины (ВСУ) по России западным оружием, генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия.

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      Маргарита Пименова
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