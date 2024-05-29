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15:21, 29 мая 2024Мир

Лидер одной из стран НАТО раскритиковал идею о всеобщем призыве в ЕС

Премьер Орбан: идея возвращения воинского призыва в ЕС является безумной

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Идея возвращения всеобщей воинской повинности в странах Евросоюза (ЕС) является безумной, потенциальные конфликты можно решить лишь дипломатией и диалогом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Magyar Nemzet.

«Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей. Мы должны забыть об общеевропейской армии с обязательным призывом, это безумная идея», — прокомментировал Орбан подобную инициативу.

Ранее Орбан раскритиковал ЕС за втягивание в конфликт на Украине. Он заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт, не просчитав, во что это обойдется.

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      Виктория Кондратьева
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