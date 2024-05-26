Венгрия раскритиковала ЕС за втягивание в конфликт на Украине

Орбан: ЕС втягивается в украинский конфликт, не просчитывая затраты и средства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta раскритиковал Европейский союз (ЕС) за втягивание в конфликт на Украине.

Политик заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт, не просчитав, во что это обойдется.

«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели», — сказал он. По его словам, участником украинского конфликта хочет стать и Североатлантический альянс, и шансы, что НАТО «удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали».

Орбан также назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюз безумной. По его словам, Венгрия против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались в Берлине или Брюсселе.

Ранее депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил западным странам, поддерживающим Украину, разместить средства противовоздушной обороны (ПВО) на границе с республикой, чтобы закрывать полосу шириной 70-100 километров от российских ракет и дронов.