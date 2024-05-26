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12:38, 26 мая 2024Мир

В Германии предложили защищать часть территории Украины

Депутат бундестага Кизеветтер предложил сбивать российские ракеты над Украиной

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Коалиция стран, поддерживающих Украину, могла бы обеспечить западным областям республики защиту от ракет и дронов, которые запускает Россия. Об этом в интервью немецкому СМИ заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает ТАСС.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) можно установить на границе с Украиной, в этом случае их дальность достигала бы 70-100 километров. Таким образом, украинские военные могли бы сконцентрироваться на восточных областях, которые больше страдают из-за недостаточных возможностей для отражения атак по воздуху.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус указал, что на Западе не обсуждают всерьез возможность сбивать над Украиной российские ракеты и беспилотники. Тогда же представитель немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт указал, что Берлин не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной с помощью западных стран.

Кизеветтер уже не в первый раз высказывает предложение о защите части территории Украины до тех пор, пока она не получит достаточного количества средств ПВО.

Ранее 26 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении из Харькова призвал президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина присоединиться к «саммиту мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. По словам Зеленского, участие во встрече подтвердили уже более 80 стран.

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