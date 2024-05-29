Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией

Кабмин Литвы одобрил расторжение договора о правовой помощи с Россией

Кабинет министров Литвы одобрил предложение Министерства юстиции о расторжении с Россией Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что сотрудничество между Москвой и Вильнюсом в рамках этого договора фактически прекратилось в 2022 году, а поступающие в Литву из России запросы о правовой помощи не исполняются, кроме случаев, непосредственно связанных с интересами граждан Литвы.

Вильнюс планирует денонсировать договор до даты его следующего продления — 21 января 2025 года.

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что причинами для принятия этого решения стало проведение Россией специальной военной операции.

Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам был призван осуществлять правовое сотрудничество при возникновении спорных ситуаций между россиянами и литовцами.

Ранее в Литве заявили о намерении расторгнуть четыре договора с Россией. Среди них одно соглашение правовое и три экономических.

