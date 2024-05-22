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14:13, 22 мая 2024Бывший СССР

Литва решила расторгнуть договоры с Россией

«Sputnik Литва»: Литва расторгнет правовые и экономические договоры с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве заявили о желании расторгнуть четыре договора с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Правительство должно принять решение о денонсации четырех договоров сегодня, вопрос расторжения остальных еще не решен.

Предлагается расторгнуть договоренности Литвы с Россией и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях.

Министерство юстиции Литвы также предложило денонсировать соглашения с Россией о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а Министерство финансов Литвы — об избежании двойного налогообложения капитала и налоговых правонарушениях.

Ранее в Литве обвинили Россию в запугивании соседних стран из-за ее планов по уточнению границы на Балтике. Литовское правительство вызвало российского представителя для подробного разъяснения ситуации.

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      Илья Таксюр
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