В Литве назвали провокацией планы России по уточнению границы на Балтике

МИД Литвы: планы России по уточнению границы на Балтике являются провокацией

В Литве считают, что планы России по уточнению границы на Балтике угрожают странам Евросоюза и являются провокацией. Соответствующее сообщение публикует МИД республики.

«Подобные действия Российской Федерации можно рассматривать как преднамеренную, целенаправленную, нарастающую провокацию, направленную на запугивание соседних стран и их обществ. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности соседних стран и всей Европы», — говорится в сообщении литовского дипведомства.

Кроме того, сообщается, что Литва вызвала российского представителя для подробного объяснения.

Во вторник, 21 мая, стало известно, что Министерство обороны России предложило уточнить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области. Оборонное ведомство предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.