Литва запретила ввоз яиц, деревьев и животных из России

Кабмин Литвы утвердил список продуктов, запрещенных к ввозу из России

Правительство Литвы утвердило перечень продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии с 3 июня. Об этом сообщает Sputnik.

В список, состоящий из более чем 2,8 тысячи наименований, попали в том числе мясо, рыба, молоко, яйца, мед, орехи, кофе, чай, какао, алкогольные напитки, живые животные, а также деревья и другие растения.

Помимо этого правительство Литвы одобрило предложение Минюста страны о расторжении международного соглашения с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, действовавшего с 1992 года. В ведомстве решение о денонсации соглашения объяснили изменением геополитической ситуации.

На прошлой неделе кабмин Литвы также одобрил предложение о расторжении ряда договоров с Россией и Белоруссий, в том числе касающихся защиты инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сопроводил такие решения словами о том, что страна «не рассчитывает на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет».