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13:11, 29 мая 2024Силовые структуры

Любовник расправился с беременной россиянкой в отеле на почве ревности

В Петербурге суд приговорил к 12 годам мужчину за убийство беременной женщины

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд Петербурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя, который расправился с беременной любовницей на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, днем 17 мая 2023 года пара встретилась в отеле города. При этом с декабря 2022 года осужденный знал о беременности подруги от другого мужчины. Это не помешало возлюбленным провести время с 17 по 18 мая 2023 года вместе в номере отеля.

18 мая 2023 года женщина заявила, что больше не хочет встречаться с любовником. Тогда он взял кухонный нож и начал бить им по телу беременной. Таким образом она получила несовместимые с жизнью травмы.

Во время суда мужчина заявил, что после преступления выпрыгнул из окна 7 этажа гостиничного номера, поэтому не помнит, как наносил удары ножом. Свою вину он признал и раскаялся.

Ранее в Индии мужчина расправился с беременной супругой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими почтовыми голубями.

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