Родился младенец-русалка с «рыбьим хвостом» вместо ног

Daily Mail: в Танзании родился младенец с синдромом русалки

В Танзании родился младенец со сросшимися из-за синдрома русалки ногами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Порок развития оказался несовместим с жизнью. Спустя примерно пять минут после рождения младенца не стало.

По заключению врачей, он страдал так называемой сиреномелией. Это редкая аномалия развития, при которой сросшиеся нижние конечности приобретают сходство с рыбьим хвостом. Она встречается примерно у одного новорожденного на сто тысяч.

У новорожденного, весившего всего два килограмма, отсутствовала одна рука. Осталось неизвестным, был ли он мальчиком или девочкой: определить это по внешним половым органам было невозможно.

Младенец был первым ребенком 22-летней крестьянки, которая никогда не курила и не употребляла алкоголь или наркотики. Врачи не исключают, что произошедшее связано с ее родом деятельности: она регулярно работает с удобрениями, содержащими токсичные вещества.

Ранее сообщалось, что 37-летняя жительница Аризоны, США, родилась с удвоением матки — аномалией и пороком развития, при котором у женщины вырастают две матки вместо одной. Она объяснила, что с двойными репродуктивными органами она проходит через все то же самое, что и другие женщины, включая менструации.