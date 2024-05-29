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13:09, 29 мая 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии рассказал о втягивании в конфликт с соседями

Глава МИД Белоруссии Алейник: ряд стран, включая соседей, втягивают в конфликт

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ряд стран пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, включая соседние с республикой государства. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, сообщает РИА Новости.

Алейник выступил с заявлением по итогам переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Дипломат рассказал, что несколько стран пытаются сделать Белоруссию частью конфликта на Украине.

«К сожалению, некоторые страны, в том числе наши соседи, пытаются еще и вынудить Минск», — заявил глава МИД Белоруссии.

Ранее Алейник предложил площадку для переговоров по Украине в Минске. Он также призвал стороны конфликта немедленно начать переговорный процесс.

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      Юрий Леонов
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