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12:11, 29 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии предложили площадку для переговоров по Украине

Глава МИД Белоруссии: Минская площадка открыта для переговоров по Украине

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Минская площадка остается открытой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, передает ТАСС.

Руководитель дипломатического ведомства также призвал стороны конфликта немедленно начать переговорный процесс. По его словам, в Белоруссии считают причины начала конфликта сложными и комплексными. Алейник отметил, что эта ситуация спровоцирована, а сейчас раздувается извне теми, кто «получает от этого прямые дивиденды».

«Позиция Минска неизменна с самого начала — надо (...) начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы со своей стороны готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров», — сказал он.

В начале мая Алейник также заявлял, что Минск готов к переговорам по Украине, если Киев будет настроен на диалог. Он отметил, что украинский народ хочет прекращения конфликта, однако все зависит от политической воли Киева.

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      Александр Курбатов
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