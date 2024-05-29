МИД России: на Украине запрещено все русское

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало доклад о нарушении прав человека на Украине, заявив, что в стране запрещено все русское. Текст опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. К настоящему моменту в этой стране запрещено все русское (язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ)», — указано в сообщении дипломатического ведомства.

В МИД отметили, что в школах в стране запрещено изучение предметов на русском языке, все литературные произведения российских и советских авторов исключены из школьных программ, а книги на русском языке изымаются из библиотек.

Ранее стало известно, что Киев пересмотрел заявление в Совет Европы об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

