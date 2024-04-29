Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Киев пересмотрел заявление в Совет Европы об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Документ был размещен на сайте Совета Европы.

«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — указывается в заявлении. Речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу слова.

Ранее в Европейском суде по правам человека зарегистрировали три жалобы от украинских граждан против Киева. Во всех делах истцы пытаются оспорить не только незаконность фактов препятствия выезду из страны, но и неправомерность самих ограничений в соответствии с конституцией Украины.