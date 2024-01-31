Против Украины подали три иска в ЕСПЧ из-за мобилизации

В ЕСПЧ зарегистрировали три иска против Украины из-за мобилизации

В Европейском суде по правам человека зарегистрировано три жалобы от украинских граждан против Киева. Об исках украинцев из-за мобилизации рассказал Telegram-канал «Политика Страны».

«На сайте ЕСПЧ появились уже три жалобы от мужчин-украинцев, которые касаются отказов в пропуске заявителей через границу Украины. Заявители жалуются, что ограничение их выезда за границу во время военного положения было незаконным. И нарушало их право на свободу передвижения», — отмечается в публикации.

Первый иск касается жителя Черниговской области, который предпринял попытку покинуть страну в мае 2022 года благодаря судимости — пограничники выдали письменный отказ без конкретных оснований. Второй — от украинца из Киевской области, который пытался выехать на основании того, что он отец-одиночка. Третья жалоба поступила из Черниговщины: студента не выпустили из Украины, несмотря на наличие отсрочки по образованию.

Как отметили в сообщении, во всех трех делах истцы пытаются оспорить не только незаконность фактов препятствия выезду из страны, но и неправомерность самих ограничений в соответствии с конституцией Украины.

Ранее незаконность многих эпизодов мобилизации признал президент Украины Владимир Зеленский.