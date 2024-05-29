МИД Венгрии сообщил о провале санкционной политики против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкционная политика против России провалилась

В ходе визита в Минск министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о провале санкционной политики Запада против России. Слова главы МИД передает РИА Новости.

«Мы однозначно занимаем позицию, которая состоит в том, что политика санкций провалилась. Это не политическое заявление, это факт», — заявил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия «была бы рада, если бы санкционных пакетов больше не было».

По словам главы внешнеполитического ведомства Венгрии, Европейский союз (ЕС) многое потерял в экономическом плане из-за антироссийского санкционного режима.

Ранее Сийярто заявил, что учения России по применению тактического ядерного оружия являются последствием подобных фантазий со стороны стран ЕС.