Мигранты начали ночевать под стенами российского вуза с одной целью

В Воронеже мигранты стали ночевать под стенами вуза ради сдачи экзамена

В Воронеже десятки мигрантов начали ночевать под стенами местного Госуниверситета (ВГУ). На это иностранцы идут из-за нежелания потерять очередь на сдачу тестирования по русскому языку и истории, говорится в видеосюжете телекомпании «Вести Воронеж».

После того как частным организациям запретили экзаменовать иностранцев, единственным центром тестирования остался ВГУ. Без результатов экзамена получить патент или разрешение на работу невозможно.

Один из ожидающих сдачи экзамена мужчина рассказал, что люди находятся у здания ВГУ сутками. «Спят здесь, едят здесь», — уточнил он.

По данным канала, запись на экзамен осуществляется только три дня в неделю. При неоформлении патента в отведенное время иностранцам грозит штраф. В проводящем тестирование вузе прокомментировать ситуацию с очередями не смогли.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о приезжающих в страну мигрантах. Он подчеркнул, что желающие работать в стране иностранцы обязаны знать русский язык, культуру и традиции. Для этого в дружественных странах должны быть созданы условия для изучения русского языка.