Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 29 мая 2024Россия

Мигранты начали ночевать под стенами российского вуза с одной целью

В Воронеже мигранты стали ночевать под стенами вуза ради сдачи экзамена

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Воронеже десятки мигрантов начали ночевать под стенами местного Госуниверситета (ВГУ). На это иностранцы идут из-за нежелания потерять очередь на сдачу тестирования по русскому языку и истории, говорится в видеосюжете телекомпании «Вести Воронеж».

После того как частным организациям запретили экзаменовать иностранцев, единственным центром тестирования остался ВГУ. Без результатов экзамена получить патент или разрешение на работу невозможно.

Один из ожидающих сдачи экзамена мужчина рассказал, что люди находятся у здания ВГУ сутками. «Спят здесь, едят здесь», — уточнил он.

По данным канала, запись на экзамен осуществляется только три дня в неделю. При неоформлении патента в отведенное время иностранцам грозит штраф. В проводящем тестирование вузе прокомментировать ситуацию с очередями не смогли.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о приезжающих в страну мигрантах. Он подчеркнул, что желающие работать в стране иностранцы обязаны знать русский язык, культуру и традиции. Для этого в дружественных странах должны быть созданы условия для изучения русского языка.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Владелец AliExpress перестал работать с Россией

      Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

      Мигранты начали ночевать под стенами российского вуза с одной целью

      Только четыре страны отправили деньги Чехии на закупку боеприпасов для Украины

      Россиянам спрогнозировали удорожание товаров из-за решения Alibaba

      Отец трехлетнего мальчика со СМА засудил МВД России

      В России рассказали о применении морских установок в зоне СВО

      На Западе задумались о решении судьбы Украины из-за успехов России

      Российские компании стали чаще мотивировать сотрудников деньгами

      В России призвали ограничить прибыль застройщиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше