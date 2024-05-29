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13:47, 29 мая 2024Россия

Минобороны раскрыло новые подробности о боях в Харьковской области

Минобороны: российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продолжили продвижение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Такие подробности сообщило 29 мая журналистам Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить четыре контратаки штурмовиков противника и нанести поражение трем бригадам ВСУ.

На территории, где бои проводятся подразделениями группировки войск «Север», ВСУ за сутки потеряли до 165 бойцов, семь автомобилей, два БМП, гаубицу, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также был уничтожен склад боеприпасов противника.

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Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что ВСУ применили химическое оружие в Харьковской области близ города Липцы. Он утверждает, что об этом ему сообщили военные медики. «Некоторые наши военнослужащие надышались этим, что вызвало рвотный рефлекс», — пояснил полковник.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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